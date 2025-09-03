AccueilUS OpenCarlos Alcaraz : "La façon dont je marche entre les points, avec...
Carlos Alcaraz : « La façon dont je marche entre les points, avec l’at­ti­tude, comme si j’étais frais et en pleine forme, est très impor­tante pour montrer à l’ad­ver­saire qu’il va beau­coup trans­pirer et qu’il va devoir courir beau­coup s’il veut me battre »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

L’Espagnol s’est qualifié en demi‐finale sans forcer son talent. En grande forme, Carlitos a expliqué lors de sa confé­rence de presse qu’il avait aussi progressé en terme de langage du corps.

« On joue deux types de jeu en même temps. Il y a le jeu en lui‐même, les points et tout ça, et le jeu en coulisses, le langage corporel. La façon dont on montre à l’ad­ver­saire comment on se sent est très impor­tante. Peu importe qu’on se sente vidé, très fatigué, ou qu’on ait l’im­pres­sion de ne pas pouvoir conti­nuer. Mais si on montre à l’ad­ver­saire qu’on est frais, qu’on est capable de jouer deux, trois heures ou plus, de longs échanges, on lui fait comprendre que ce sera très diffi­cile. Donc, pour moi, la façon dont je marche entre les points, avec l’at­ti­tude, comme si j’étais frais et en pleine forme, est très impor­tante pour montrer à l’ad­ver­saire qu’il va beau­coup trans­pirer et qu’il va devoir courir beau­coup s’il veut me battre »

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 11:50

