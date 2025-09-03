L’Espagnol s’est qualifié en demi‐finale sans forcer son talent. En grande forme, Carlitos a expliqué lors de sa conférence de presse qu’il avait aussi progressé en terme de langage du corps.
« On joue deux types de jeu en même temps. Il y a le jeu en lui‐même, les points et tout ça, et le jeu en coulisses, le langage corporel. La façon dont on montre à l’adversaire comment on se sent est très importante. Peu importe qu’on se sente vidé, très fatigué, ou qu’on ait l’impression de ne pas pouvoir continuer. Mais si on montre à l’adversaire qu’on est frais, qu’on est capable de jouer deux, trois heures ou plus, de longs échanges, on lui fait comprendre que ce sera très difficile. Donc, pour moi, la façon dont je marche entre les points, avec l’attitude, comme si j’étais frais et en pleine forme, est très importante pour montrer à l’adversaire qu’il va beaucoup transpirer et qu’il va devoir courir beaucoup s’il veut me battre »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 11:50