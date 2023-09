Plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire et déjà vain­queur de deux tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz affole les comp­teurs à seule­ment 20 ans. Et c’est certai­ne­ment loin d’être terminé alors que l’Espagnol ne cesse de progresser et d’emmagasiner de l’ex­pé­rience match après match.

Interrogé en confé­rence de presse, après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de l’US Open, sur sa progres­sion comparé à l’année dernière sur la même période, le numéro 1 mondial a révélé être un joueur tota­le­ment différent.

« Je pense que je suis plus mûr main­te­nant. J’ai beau­coup grandi depuis l’année dernière. L’année dernière, je dispu­tais ma première demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem. Aujourd’hui, j’en suis à ma quatrième. J’ai l’im­pres­sion d’être un joueur tota­le­ment diffé­rent. J’ai l’im­pres­sion d’être plus mature. Je gère mieux la pres­sion dans les grands moments. Oui, j’ai l’im­pres­sion d’être diffé­rent, d’être une personne diffé­rente et un joueur différent. »