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Carlos Alcaraz met les choses au clair : « Je ne me suis pas blessé à cause de ça »

Par
Baptiste Mulatier
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« S’ils ne font rien pour alléger le calen­drier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir. Je vais person­nel­le­ment m’accorder quelques pauses et manquer certains tour­nois », avait déclaré Carlos Alcaraz à l’issue de sa victoire au 2e tour de l’US Open. 

De retour à Flushing Meadows de sa bles­sure au poignet droit, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, le septuple lauréat en Grand Chelem a néan­moins tenu à mettre les choses au clair. 

« Non, cette bles­sure n’est pas survenue parce que j’ai trop joué. C’est ce qui se passe : il y a des bles­sures qui sont simple­ment de la malchance », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.

Toujours en lice pour défendre son titre à New‐York, Carlos Alcaraz va désor­mais affronter Tommy Paul en huitièmes de finale. 

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 17:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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