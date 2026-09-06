« S’ils ne font rien pour alléger le calen­drier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir. Je vais person­nel­le­ment m’accorder quelques pauses et manquer certains tour­nois », avait déclaré Carlos Alcaraz à l’issue de sa victoire au 2e tour de l’US Open.

De retour à Flushing Meadows de sa bles­sure au poignet droit, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, le septuple lauréat en Grand Chelem a néan­moins tenu à mettre les choses au clair.

« Non, cette bles­sure n’est pas survenue parce que j’ai trop joué. C’est ce qui se passe : il y a des bles­sures qui sont simple­ment de la malchance », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.

Toujours en lice pour défendre son titre à New‐York, Carlos Alcaraz va désor­mais affronter Tommy Paul en huitièmes de finale.