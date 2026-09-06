« S’ils ne font rien pour alléger le calendrier, nous verrons encore plus de blessures à l’avenir. Je vais personnellement m’accorder quelques pauses et manquer certains tournois », avait déclaré Carlos Alcaraz à l’issue de sa victoire au 2e tour de l’US Open.
De retour à Flushing Meadows de sa blessure au poignet droit, qui l’a tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, le septuple lauréat en Grand Chelem a néanmoins tenu à mettre les choses au clair.
« Non, cette blessure n’est pas survenue parce que j’ai trop joué. C’est ce qui se passe : il y a des blessures qui sont simplement de la malchance », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par Punto de Break.
Toujours en lice pour défendre son titre à New‐York, Carlos Alcaraz va désormais affronter Tommy Paul en huitièmes de finale.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 17:20