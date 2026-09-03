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Carlos Alcaraz n’est pas comme les autres : « Il y a abso­lu­ment tout ce qu’il faut pour qu’il se plante mais il gère ça comme si c’était naturel »

Par
Thomas S
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Alors que certains spécia­listes, dont Greg Rusedski, s’in­quié­taient vrai­ment pour lui en le voyant même perdre dès le premier tour de l’US Open, Carlos Alcaraz a rassuré tout le monde après deux premiers matchs de bonne facture au cours desquels il n’a concédé qu’un seul set.

Vainqueur en quatre manches du Portugais, Faria, cette nuit, l’Espagnol, seule­ment de retour après quatre mois et demi sans jouer, semble monter en puis­sance, ce qui a le don d’im­pres­sionner notre confère, Benoît Maylin. 

« Avec toute les attentes autour du retour d’Alcaraz, on ne se rend pas compte de la diffi­culté. Il y a abso­lu­ment tout ce qu’il faut pour qu’il se plante mais il gère ça comme si c’était naturel. On ne parle que de son téton et pas de son tennis. »

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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