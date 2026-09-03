Alors que certains spécialistes, dont Greg Rusedski, s’inquiétaient vraiment pour lui en le voyant même perdre dès le premier tour de l’US Open, Carlos Alcaraz a rassuré tout le monde après deux premiers matchs de bonne facture au cours desquels il n’a concédé qu’un seul set.
Vainqueur en quatre manches du Portugais, Faria, cette nuit, l’Espagnol, seulement de retour après quatre mois et demi sans jouer, semble monter en puissance, ce qui a le don d’impressionner notre confère, Benoît Maylin.
😳 « Avec toute les attentes autour du retour d’Alcaraz, on ne se rend pas compte de la difficulté. Il y a absolument tout ce qu’il faut pour qu’il se plante mais il gère ça comme si c’était naturel. On ne parle que de son téton et pas de son tennis. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) September 3, 2026
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« Avec toute les attentes autour du retour d’Alcaraz, on ne se rend pas compte de la difficulté. Il y a absolument tout ce qu’il faut pour qu’il se plante mais il gère ça comme si c’était naturel. On ne parle que de son téton et pas de son tennis. »
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 17:07