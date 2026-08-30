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Carlos Alcaraz, parti­cu­liè­re­ment agacé à l’en­traî­ne­ment : « Putain de coup droit de merde »

Par
Thomas S
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Absent depuis le 15 avril dernier à cause d’une bles­sure au poignet et seule­ment de retour à l’oc­ca­sion de cette édition de l’US Open qui débute ce dimanche, Carlos Alcaraz va devoir prendre son mal en patience avant de retrouver ses meilleures sensations.

Présent il y a quelques heures à l’en­traî­ne­ment du côté de Flushing Meadows, le tenant du titre a laissé éclaté sa frus­tra­tion après un coup droit envoyé dans le filet : « Putain de coup droit de merde, mec. Putain ! »

Opposé au Russe Roman Safiullin pour son entrée en lice, l’Espagnol passera un vrai test. 

Publié le dimanche 30 août 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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