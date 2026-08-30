Absent depuis le 15 avril dernier à cause d’une bles­sure au poignet et seule­ment de retour à l’oc­ca­sion de cette édition de l’US Open qui débute ce dimanche, Carlos Alcaraz va devoir prendre son mal en patience avant de retrouver ses meilleures sensations.

Présent il y a quelques heures à l’en­traî­ne­ment du côté de Flushing Meadows, le tenant du titre a laissé éclaté sa frus­tra­tion après un coup droit envoyé dans le filet : « Putain de coup droit de merde, mec. Putain ! »

🗣 « Puta derecha de mierda, tío. ¡Hostias ! »



— Carlos Alcaraz pic.twitter.com/BluozBARpv — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 29, 2026

Opposé au Russe Roman Safiullin pour son entrée en lice, l’Espagnol passera un vrai test.