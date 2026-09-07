Carlos Alcaraz est bien humain.
Impressionnant lors de sa victoire en huitièmes de finale contre Tommy Paul, pour son premier tournoi de reprise depuis près de cinq mois, le tenant du titre a fait part d’une ceraine fébrilité lors de son passage en conférence de presse d’après match.
En effet, l’Espagnol a reconnu dans sa langue natale qu’il ne se sentait pas très bien et qu’il avait besoin de manger quelque chose.
Carlos Alcaraz em um momento único na coletiva de hoje « Estou suando muito, não comi nada e estou me sentindo um pouco mal. Vou comer um burrito… » pic.twitter.com/vV9AN6DVoH— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) September 6, 2026
« Je transpire beaucoup, je n’ai rien mangé et je ne me sens pas très bien. Je vais manger un burrito… », a déclaré, toujours avec le sourire, Carlos Alcaraz face à la presse.
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 12:22