Carlos Alcaraz est bien humain.

Impressionnant lors de sa victoire en huitièmes de finale contre Tommy Paul, pour son premier tournoi de reprise depuis près de cinq mois, le tenant du titre a fait part d’une ceraine fébri­lité lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

En effet, l’Espagnol a reconnu dans sa langue natale qu’il ne se sentait pas très bien et qu’il avait besoin de manger quelque chose.

Carlos Alcaraz em um momento único na cole­tiva de hoje « Estou suando muito, não comi nada e estou me sentindo um pouco mal. Vou comer um burrito… » pic.twitter.com/vV9AN6DVoH — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) September 6, 2026

« Je trans­pire beau­coup, je n’ai rien mangé et je ne me sens pas très bien. Je vais manger un burrito… », a déclaré, toujours avec le sourire, Carlos Alcaraz face à la presse.