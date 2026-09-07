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Carlos Alcaraz, pas dans son assiette en confé­rence de presse : « Je ne me sens pas très bien… »

Par
Thomas S
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Carlos Alcaraz est bien humain.

Impressionnant lors de sa victoire en huitièmes de finale contre Tommy Paul, pour son premier tournoi de reprise depuis près de cinq mois, le tenant du titre a fait part d’une ceraine fébri­lité lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

En effet, l’Espagnol a reconnu dans sa langue natale qu’il ne se sentait pas très bien et qu’il avait besoin de manger quelque chose. 

« Je trans­pire beau­coup, je n’ai rien mangé et je ne me sens pas très bien. Je vais manger un burrito… », a déclaré, toujours avec le sourire, Carlos Alcaraz face à la presse. 

Publié le lundi 7 septembre 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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