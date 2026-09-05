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Carlos Alcaraz persiste et signe après son coup de pres­sion : « Dans ces moments, j’ai l’impression de ne pas jouer avec joie, de ne pas prendre de plaisir sur le court »

Par
Baptiste Mulatier
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« S’ils ne font rien pour alléger le calen­drier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir. Je vais person­nel­le­ment m’accorder quelques pauses et manquer certains tour­nois », avait déclaré Carlos Alcaraz à l’issue de sa victoire au 2e tour de l’US Open. 

Alors que ce message adressé aux diri­geants de l’ATP a fait beau­coup de bruit dans le monde du tennis, le septuple lauréat en Grand Chelem a confirmé sa position. 

« Je pense qu’il faut s’accorder des moments, un certain temps, pour faire une pause, bien se préparer aux tour­nois et les aborder dans de bonnes condi­tions mentales. On n’a pas ce temps ni ces pauses pendant les tour­nois. On enchaîne les tour­nois les uns après les autres, et parfois on a l’impression de ne pas être vrai­ment prêt pour certains d’entre eux. C’est pour­quoi j’ai décidé que, proba­ble­ment à l’avenir, je vais prendre des pauses, car je veux me sentir bien préparé avant un Grand Chelem, un Masters 1 000… Je veux entrer sur le court et m’amuser, prendre du plaisir, car après de longues saisons ou lorsque les tour­nois s’enchaînent semaine après semaine, j’ai l’impression de ne pas jouer avec joie, de ne pas prendre de plaisir sur le court. Parfois, j’ai envie que le tennis me manque, que le circuit me manque, et même que vous me manquiez. C’est pour ça que je veux prendre des pauses plus longues, car il est impos­sible de tenir toute la saison en jouant chaque tournoi. »

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 19:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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