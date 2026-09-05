« S’ils ne font rien pour alléger le calen­drier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir. Je vais person­nel­le­ment m’accorder quelques pauses et manquer certains tour­nois », avait déclaré Carlos Alcaraz à l’issue de sa victoire au 2e tour de l’US Open.

Alors que ce message adressé aux diri­geants de l’ATP a fait beau­coup de bruit dans le monde du tennis, le septuple lauréat en Grand Chelem a confirmé sa position.

« Je pense qu’il faut s’accorder des moments, un certain temps, pour faire une pause, bien se préparer aux tour­nois et les aborder dans de bonnes condi­tions mentales. On n’a pas ce temps ni ces pauses pendant les tour­nois. On enchaîne les tour­nois les uns après les autres, et parfois on a l’impression de ne pas être vrai­ment prêt pour certains d’entre eux. C’est pour­quoi j’ai décidé que, proba­ble­ment à l’avenir, je vais prendre des pauses, car je veux me sentir bien préparé avant un Grand Chelem, un Masters 1 000… Je veux entrer sur le court et m’amuser, prendre du plaisir, car après de longues saisons ou lorsque les tour­nois s’enchaînent semaine après semaine, j’ai l’impression de ne pas jouer avec joie, de ne pas prendre de plaisir sur le court. Parfois, j’ai envie que le tennis me manque, que le circuit me manque, et même que vous me manquiez. C’est pour ça que je veux prendre des pauses plus longues, car il est impos­sible de tenir toute la saison en jouant chaque tournoi. »