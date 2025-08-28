De passage en confé­rence de presse après sa victoire expé­di­tive face à l’Italien Bellucci au deuxième tour de l’US Open, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur son souvenir le plus marquant à Flushing Meadows.

Et contre toute attente, il a choisi le plus mauvais avec sa défaite précoce l’année dernière face à Botic Van De Zandschulp dès le deuxième tour. Extraits.

Quel souvenir vous marque le plus : votre titre à l’US Open ou votre défaite l’année dernière ?

Quand j’ai perdu l’année dernière, pour être honnête, c’est plus récent. J’ai de très bons souve­nirs de ma victoire ici, j’ai vu des photos de 2022. J’ai repensé à l’année dernière en entrant sur le court. J’ai eu des pensées néga­tives. J’étais nerveux, je me disais que je ne voulais pas revivre la même chose que l’année dernière, quand j’ai perdu au deuxième tour. Je n’y ai pas beau­coup réfléchi, mais je suis vrai­ment content d’avoir avancé et d’avoir une autre chance au troi­sième tour. Mes pensées étaient davan­tage tour­nées vers l’année dernière que vers ma victoire de 2022.