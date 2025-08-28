De passage en conférence de presse après sa victoire expéditive face à l’Italien Bellucci au deuxième tour de l’US Open, Carlos Alcaraz a été interrogé sur son souvenir le plus marquant à Flushing Meadows.
Et contre toute attente, il a choisi le plus mauvais avec sa défaite précoce l’année dernière face à Botic Van De Zandschulp dès le deuxième tour. Extraits.
Quel souvenir vous marque le plus : votre titre à l’US Open ou votre défaite l’année dernière ?
Quand j’ai perdu l’année dernière, pour être honnête, c’est plus récent. J’ai de très bons souvenirs de ma victoire ici, j’ai vu des photos de 2022. J’ai repensé à l’année dernière en entrant sur le court. J’ai eu des pensées négatives. J’étais nerveux, je me disais que je ne voulais pas revivre la même chose que l’année dernière, quand j’ai perdu au deuxième tour. Je n’y ai pas beaucoup réfléchi, mais je suis vraiment content d’avoir avancé et d’avoir une autre chance au troisième tour. Mes pensées étaient davantage tournées vers l’année dernière que vers ma victoire de 2022.
Publié le jeudi 28 août 2025 à 12:57