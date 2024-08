Durant son entraî­ne­ment d’hier, Carlos Alcaraz s’est fait une belle frayeur en se tordant la cheville. Finalement, tout semble aller bien pour l’Espagnol.

Il a refait une appa­ri­tion sur les courts seule­ment quelques heures après, et a expliqué qu’il avait stoppé son entraî­ne­ment par mesure de sécurité.

« J’ai arrêté mon entraî­ne­ment par précau­tion, je pense que ça va. Je ne me sentais pas assez à l’aise pour conti­nuer à m’en­traîner au cas où la situa­tion s’ag­gra­ve­rait. Quelques heures plus tard, je me sens bien, mon pied va bien. Demain, j’es­saierai de m’en­traîner. C’est quelque chose qui ne m’a pas fait craindre pour ma parti­ci­pa­tion à l’US Open. J’étais en colère parce que je n’aime pas arrêter de m’en­traîner. Je veux m’amé­liorer et être prêt pour le tournoi, je sais que je serai à 100% dans un ou deux jours. »