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Carlos Alcaraz, renver­sant au 2e tour : « C’est pour ça qu’il a réussi à remporter le premier set. Après, j’ai compris ce que je devais faire »

Par
Thomas S
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Vainqueur en quatre sets du Portugais, Jaime Faria, au deuxième tour de l’US Open, Carlos Alcaraz a mis un peu de temps avant de prendre la mesure de son adver­saire, notam­ment d’un point de vue tactique.

C’est notam­ment ce qu’il a expliqué en confé­rence de presse d’après match. 

« Jouer en nocturne, c’est un tout autre monde par rapport au jour. La balle semble plus grosse. C’est plus diffi­cile de la faire avancer et de faire mal à l’adversaire. J’ai eu une balle de break et je ne l’ai pas saisie. Après ça, je voulais simple­ment jouer des points courts, et c’était une erreur de ma part. J’aurais dû faire preuve de plus de patience, construire les points avec de longs échanges de trois, quatre ou cinq coups, puis aller les cher­cher. Mais j’essayais de construire le point dès les premiers coups et je n’y suis pas parvenu. Je dirais que c’est pour cela qu’il a réussi le break et remporté le premier set. Après cela, j’ai compris ce que je devais faire. Je devais faire preuve de plus de patience, mieux construire les points dès le début. J’ai réussi un break dès le début du set, ce qui m’a beau­coup aidé à jouer plus serei­ne­ment et à réflé­chir plus clai­re­ment à tout. Je dirais que ça a été le tour­nant du match. »

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 19:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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