Embarqué dans une quatrième manche par Daniel Evans, ce samedi au 3e tour de l’US Open, alors qu’il semblait en route pour une victoire assez tran­quille en trois manches, Carlos Alcaraz ne semble pas vrai­ment dans son assiette.

Moins explosif et expressif que d’ha­bi­tude, l’Espagnol, qui a d’ailleurs pris des comprimés après le premier set, serait, selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron, souffrant.

« Carlitos Alcaraz subit à nouveau une petite décon­nexion qui lui a coûté le set face à un très bon Evans. On dit par ici qu’il ne se sent pas très bien depuis quelques jours et cela peut être pour quelque chose. Il va devoir bientôt finir pour vous reposer », a écrit Moron sur Twitter.

Carlitos Alcaraz sufriendo nueva­mente una pequeña desco­nexión que le ha costado el set ante un muy buen Evans, que ha dado un paso adelante.



Dicen por aquí que lleva unos días no sintién­dose del todo bien y puede que eso tenga algo que ver. Necesita acabar pronto para descansar. — José Morón (@jmgmoron) September 2, 2023

Ce serait d’ailleurs tout sauf éton­nant alors que de nombreux joueurs comme Thiem ou Eubanks ont été frappés depuis le début du tournoi par un mysté­rieux virus…