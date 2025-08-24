De passage en conférence de presse avant le début de l’US Open, où il se coltinera Reilly Opelka au premier tour, Carlos Alcaraz a évoqué sa relation avec Jannik Sinner.
« Comment décrire notre relation ? Par le respect qu’on a l’un pour l’autre et la bonne relation qu’on a hors du court. Bien sûr, tout le monde voit ce que l’on peut faire sur le court quand on s’affronte, comment on arrive à atteindre tous les deux notre top niveau. Mais la relation qu’on a en dehors, je pense qu’on n’est pas habitués à voir ça avec deux joueurs qui ont une aussi grande rivalité sur le court. Je pense que c’est ce qui la rend spéciale », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le dimanche 24 août 2025 à 08:38