Carlos Alcaraz sur Jannik Sinner : « La rela­tion qu’on a en dehors, je pense qu’on n’est pas habi­tués à voir ça avec deux joueurs qui ont une aussi grande riva­lité sur le court »

Par Baptiste Mulatier

De passage en confé­rence de presse avant le début de l’US Open, où il se colti­nera Reilly Opelka au premier tour, Carlos Alcaraz a évoqué sa rela­tion avec Jannik Sinner. 

« Comment décrire notre rela­tion ? Par le respect qu’on a l’un pour l’autre et la bonne rela­tion qu’on a hors du court. Bien sûr, tout le monde voit ce que l’on peut faire sur le court quand on s’af­fronte, comment on arrive à atteindre tous les deux notre top niveau. Mais la rela­tion qu’on a en dehors, je pense qu’on n’est pas habi­tués à voir ça avec deux joueurs qui ont une aussi grande riva­lité sur le court. Je pense que c’est ce qui la rend spéciale », a déclaré l’Espagnol dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le dimanche 24 août 2025 à 08:38

