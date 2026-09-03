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Carlos Alcaraz sur sa célé­bra­tion après sa victoire au 2e tour : « Ce sont mes deux petits frères, présents ici, qui m’ont demandé de la faire »

Par
Baptiste Mulatier
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Et si Carlos Alcaraz, de retour de sa bles­sure au poignet droit, après quatre mois et demi d’absence, conser­vait son titre à l’US Open ? 

Le chemin reste long pour l’Espagnol, néan­moins qualifié pour le troi­sième tour après avoir battu le Portugais Jaime Faria (72e) en quatre sets et 2h41 de jeu : 4–6, 6–0, 6–3, 6–2.

Le septuple lauréat en Grand Chelem a fêté sa victoire en faisant comme s’il maniait un arc. Une célé­bra­tion qu’il a expli­quée en confé­rence de presse. 

« Mes deux petits frères sont ici et ils m’ont demandé de tirer une flèche. C’était donc un moment dédié à eux. »

A noter que pour une place en huitièmes de finale, Carlos Alcaraz affron­tera le Chinois Yibing Wu (113e mondial). 

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 12:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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