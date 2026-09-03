Et si Carlos Alcaraz, de retour de sa blessure au poignet droit, après quatre mois et demi d’absence, conservait son titre à l’US Open ?
Le chemin reste long pour l’Espagnol, néanmoins qualifié pour le troisième tour après avoir battu le Portugais Jaime Faria (72e) en quatre sets et 2h41 de jeu : 4–6, 6–0, 6–3, 6–2.
Le septuple lauréat en Grand Chelem a fêté sa victoire en faisant comme s’il maniait un arc. Une célébration qu’il a expliquée en conférence de presse.
« Mes deux petits frères sont ici et ils m’ont demandé de tirer une flèche. C’était donc un moment dédié à eux. »
Alcaraz, sobre la celebración del arquero : « Mis dos hermanos pequeños están aquí y me pidieron que lanzara una flecha. Así que ha sido un momento para ellos » pic.twitter.com/TxTMhmmbEH— Germán R. Abril (@gerebit0) September 3, 2026
A noter que pour une place en huitièmes de finale, Carlos Alcaraz affrontera le Chinois Yibing Wu (113e mondial).
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 12:28