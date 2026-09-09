Plus satis­fait que déçu lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en cinq sets contre Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a malgré tout reconnu que la qualité de service de l’Américain, dans un exer­cice comme le super tie‐break, était un avan­tage considérable.

« Le service est une arme très impor­tante dans ce genre de situa­tions, mais parfois on gagne et parfois on perd. Je me souviens que le dernier tie‐break de ce type que j’ai disputé remon­tait à Paris et là‐bas, j’avais livré un match incroyable à ce moment‐là. Cette fois‐ci, quand on essaie de se battre et de surmonter tous les problèmes physiques, quand on est très fatigué et qu’en plus c’est lui qui sert, il met beau­coup de pres­sion. On se dit : “Bon, je dois essayer de renvoyer la balle.” On ne sait pas si on va pouvoir jouer le point ou s’il va marquer un point gratuit grâce à son service. Je pense que dans ces moments‐là, il a vrai­ment su tirer parti de son service. Ce n’est pas une excuse, mais je dirais que le service est une arme très impor­tante dans ce genre de moments. »