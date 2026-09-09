Plus satisfait que déçu lors de son passage en conférence de presse après sa défaite en cinq sets contre Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a malgré tout reconnu que la qualité de service de l’Américain, dans un exercice comme le super tie‐break, était un avantage considérable.
« Le service est une arme très importante dans ce genre de situations, mais parfois on gagne et parfois on perd. Je me souviens que le dernier tie‐break de ce type que j’ai disputé remontait à Paris et là‐bas, j’avais livré un match incroyable à ce moment‐là. Cette fois‐ci, quand on essaie de se battre et de surmonter tous les problèmes physiques, quand on est très fatigué et qu’en plus c’est lui qui sert, il met beaucoup de pression. On se dit : “Bon, je dois essayer de renvoyer la balle.” On ne sait pas si on va pouvoir jouer le point ou s’il va marquer un point gratuit grâce à son service. Je pense que dans ces moments‐là, il a vraiment su tirer parti de son service. Ce n’est pas une excuse, mais je dirais que le service est une arme très importante dans ce genre de moments. »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 16:44