AccueilUS OpenCarlos Alcaraz, sur sa guerre psychologique avec Jannik Sinner : "Je ne...
US Open

Carlos Alcaraz, sur sa guerre psycho­lo­gique avec Jannik Sinner : « Je ne pense pas mettre de la pres­sion sur ses épaules en gagnant mes matches. Je suis sûr qu’il est concentré sur son premier tour, comme c’était mon cas »

Thomas S
Par Thomas S

Alors que Carlos Alcaraz est assuré de rede­venir numéro 1 mondial en cas de meilleur résultat (ou égal) que Jannik Sinner sur cet US Open, l’Espagnol a été inter­rogé en confé­rence de presse sur ce duel à distance avec son grand rival avant une éven­tuelle confron­ta­tion en finale. 

« Je ne pense pas mettre de la pres­sion sur ses épaules en gagnant mes matches. Je suis sûr qu’il est concentré sur son premier tour, comme c’était mon cas aujourd’hui (lundi). J’essaie de ne pas penser à la place de numéro un mondial. Je vais juste essayer d’aller le plus loin possible dans ce tournoi, de prati­quer mon meilleur tennis et on verra à la fin du tournoi ce qui se passera pour lui comme pour moi. Celui qui jouera le meilleur tennis sera numéro un. »

Publié le mardi 26 août 2025 à 14:52

