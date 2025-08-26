Alors que Carlos Alcaraz est assuré de redevenir numéro 1 mondial en cas de meilleur résultat (ou égal) que Jannik Sinner sur cet US Open, l’Espagnol a été interrogé en conférence de presse sur ce duel à distance avec son grand rival avant une éventuelle confrontation en finale.
« Je ne pense pas mettre de la pression sur ses épaules en gagnant mes matches. Je suis sûr qu’il est concentré sur son premier tour, comme c’était mon cas aujourd’hui (lundi). J’essaie de ne pas penser à la place de numéro un mondial. Je vais juste essayer d’aller le plus loin possible dans ce tournoi, de pratiquer mon meilleur tennis et on verra à la fin du tournoi ce qui se passera pour lui comme pour moi. Celui qui jouera le meilleur tennis sera numéro un. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 14:52