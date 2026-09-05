Après trois premiers tours rela­ti­ve­ment tran­quilles, Carlos Alcaraz va passer un vrai test ce dimanche, en huitièmes de finale, face à Tommy Paul, un joueur qu’il connaît bien pour l’avoir déjà affronté à huit reprises (6−2).

Forcément inter­rogé en confé­rence de presse sur ce duel à venir, le tenant du titre a fait part de sa méfiance.

« C’est un joueur vrai­ment talen­tueux, un adver­saire redou­table. Il est très dange­reux pour tout le monde. Sa façon de jouer, sa frappe de balle, il est très diffi­cile de dominer les points contre lui, c’est un joueur diffi­cile à jouer. J’ai vrai­ment hâte de le revoir. On a eu de superbes duels. C’est un joueur très sympa­thique, on passe toujours un bon moment ensemble, on réalise de superbes coups et de superbes points. Ce sera un plaisir à regarder, c’est certain. Je vais me donner à 100 %, je n’ai pas le choix si je veux aller plus loin. »