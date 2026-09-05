Après trois premiers tours relativement tranquilles, Carlos Alcaraz va passer un vrai test ce dimanche, en huitièmes de finale, face à Tommy Paul, un joueur qu’il connaît bien pour l’avoir déjà affronté à huit reprises (6−2).
Forcément interrogé en conférence de presse sur ce duel à venir, le tenant du titre a fait part de sa méfiance.
« C’est un joueur vraiment talentueux, un adversaire redoutable. Il est très dangereux pour tout le monde. Sa façon de jouer, sa frappe de balle, il est très difficile de dominer les points contre lui, c’est un joueur difficile à jouer. J’ai vraiment hâte de le revoir. On a eu de superbes duels. C’est un joueur très sympathique, on passe toujours un bon moment ensemble, on réalise de superbes coups et de superbes points. Ce sera un plaisir à regarder, c’est certain. Je vais me donner à 100 %, je n’ai pas le choix si je veux aller plus loin. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 12:44