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Carlos Alcaraz, sur son adver­saire en huitièmes de finale : « C’est un joueur vrai­ment talen­tueux et redou­table. Il est très dange­reux pour tout le monde »

Par
Thomas S
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Après trois premiers tours rela­ti­ve­ment tran­quilles, Carlos Alcaraz va passer un vrai test ce dimanche, en huitièmes de finale, face à Tommy Paul, un joueur qu’il connaît bien pour l’avoir déjà affronté à huit reprises (6−2).

Forcément inter­rogé en confé­rence de presse sur ce duel à venir, le tenant du titre a fait part de sa méfiance. 

« C’est un joueur vrai­ment talen­tueux, un adver­saire redou­table. Il est très dange­reux pour tout le monde. Sa façon de jouer, sa frappe de balle, il est très diffi­cile de dominer les points contre lui, c’est un joueur diffi­cile à jouer. J’ai vrai­ment hâte de le revoir. On a eu de superbes duels. C’est un joueur très sympa­thique, on passe toujours un bon moment ensemble, on réalise de superbes coups et de superbes points. Ce sera un plaisir à regarder, c’est certain. Je vais me donner à 100 %, je n’ai pas le choix si je veux aller plus loin. »

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 12:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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