De retour de sa bles­sure au poignet à l’US Open, après quatre mois et demi d’ab­sence, Carlos Alcaraz rassure.

Tombeur du Russe Roman Safiullin (99e mondial) en trois manches au premier tour, l’Espagnol a lâché une manche en route au deuxième tour contre le Portugais Jaime Faria (72e) avant de prendre le dessus : 4–6, 6–0, 6–3, 6–2, en 2h41 de jeu.

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire, le septuple lauréat en Grand Chelem en a profité pour faire passer un message aux instances au sujet du calen­drier et des blessures.

« J’ai eu une pause plus longue que je ne le souhai­tais, pour être honnête. Mais vu à quel point le calen­drier est serré, je ne voulais évidem­ment pas faire cette pause à cause d’une bles­sure. Cependant, à l’avenir, je vais prendre quelques pauses, des pauses un peu plus longues. Peut‐être pas quatre mois, mais bien un ou deux mois, en manquant certains tour­nois, car il est impos­sible de tous les disputer. Je pense qu’ils ajoutent de plus en plus de tour­nois impor­tants. D’une certaine manière, on nous oblige à jouer. On peut dire que non, qu’on peut n’en garder qu’un ou deux, qu’on peut décider de son calen­drier, mais il y a certains Masters 1 000, certains tour­nois du Grand Chelem, et si on doit disputer tous les tour­nois obli­ga­toires que l’ATP nous impose, on passe environ 40 semaines en compé­ti­tion. C’est impos­sible, et on voit beau­coup de joueurs se blesser, beau­coup de joueurs s’épuiser. S’ils ne font rien pour y remé­dier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir. Mais pour moi, faire cette pause à cause d’une bles­sure n’a pas été une bonne chose ; mais ce que je veux dire, c’est qu’à l’avenir, je vais m’accorder quelques pauses et je manquerai certains tour­nois, c’est certain. »

A noter que pour une place en huitièmes de finale, Carlos Alcaraz affron­tera le Chinois Yibing Wu (113e mondial).