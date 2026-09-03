De retour de sa blessure au poignet à l’US Open, après quatre mois et demi d’absence, Carlos Alcaraz rassure.
Tombeur du Russe Roman Safiullin (99e mondial) en trois manches au premier tour, l’Espagnol a lâché une manche en route au deuxième tour contre le Portugais Jaime Faria (72e) avant de prendre le dessus : 4–6, 6–0, 6–3, 6–2, en 2h41 de jeu.
Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire, le septuple lauréat en Grand Chelem en a profité pour faire passer un message aux instances au sujet du calendrier et des blessures.
« J’ai eu une pause plus longue que je ne le souhaitais, pour être honnête. Mais vu à quel point le calendrier est serré, je ne voulais évidemment pas faire cette pause à cause d’une blessure. Cependant, à l’avenir, je vais prendre quelques pauses, des pauses un peu plus longues. Peut‐être pas quatre mois, mais bien un ou deux mois, en manquant certains tournois, car il est impossible de tous les disputer. Je pense qu’ils ajoutent de plus en plus de tournois importants. D’une certaine manière, on nous oblige à jouer. On peut dire que non, qu’on peut n’en garder qu’un ou deux, qu’on peut décider de son calendrier, mais il y a certains Masters 1 000, certains tournois du Grand Chelem, et si on doit disputer tous les tournois obligatoires que l’ATP nous impose, on passe environ 40 semaines en compétition. C’est impossible, et on voit beaucoup de joueurs se blesser, beaucoup de joueurs s’épuiser. S’ils ne font rien pour y remédier, nous verrons encore plus de blessures à l’avenir. Mais pour moi, faire cette pause à cause d’une blessure n’a pas été une bonne chose ; mais ce que je veux dire, c’est qu’à l’avenir, je vais m’accorder quelques pauses et je manquerai certains tournois, c’est certain. »
A noter que pour une place en huitièmes de finale, Carlos Alcaraz affrontera le Chinois Yibing Wu (113e mondial).
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 08:33