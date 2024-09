À l’issue de l’US Open, le célèbre arbitre brési­lien Carlos Bernardes va mettre un terme à une longue et belle carrière sur le circuit, durant laquelle il aura notam­ment dirigé cinq finales de tour­nois du Grand chelem.

A cette occa­sion, il a fait quelques confi­dences rappor­tées par le site du tournoi new‐yorkais.

« Je ne suis pas issu d’une famille riche… et après tout ce temps, quand je me rends compte que j’ai visité plus de 100 pays diffé­rents, que j’ai rencontré des gens simples comme des prési­dents, je n’ai pas l’im­pres­sion d’être dans la vraie vie. La passion pour ce sport est l’une des choses qui m’ont permis de continuer. »