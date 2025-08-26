L’Equipe rend un bel hommage ce jour à Caroline Garcia qui a joué le dernier match de sa carrière à l’US Open. La Lyonnaise a accepté de passer en revue les grands moments de sa carrière. Elle revient notam­ment sur un sujet central, celui du rôle de son père dans sa carrière et le moment où elle a décidé de ne plus travailler avec lui.

« Ça m’avait fait du bien, mais ce n’était pas facile à gérer. Parce que j’étais toute seule. Mon père l’a pris moyen­ne­ment. À l’époque, quand il était critiqué, je ne le compre­nais pas. Aujourd’hui, oui je comprends pour­quoi les gens disaient ça sur ma façon de jouer. Ce n’est pas que je le regrette parce que j’ai fait plein de grandes choses malgré ça. Mais aurais‐je pu faire encore mieux ? Oui, sûrement »