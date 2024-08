L’Equipe a eu la chance d’aller à la rencontre de Caroline Garcia à New‐York lors d’une anima­tion autour de l’ap­pren­tis­sage du tennis des enfants. La Française, éliminée au 1er tour aux Jeux de Paris2024 a décidé de faire l’im­passe au sujet d’une prépa­ra­tion via des tour­nois. Ce programme a été établi car elle est déjà usée par une saison diffi­cile. Appliquant toujours la méthode Coué, elle se dit fraiche et prête menta­le­ment avant le début de la dernière levée du Grand Chelem de l’année.

« L’US Open est un tournoi que j’aime bien et où j’ai eu de bons résul­tats (elle y a disputé sa seule demi‐finale de Grand Chelem, en 2022). Les condi­tions peuvent me réussir et j’ar­rive fraîche. Avec peu de repères, mais fraîche et avec beau­coup d’envie. our mon bien‐être physique et mental, on a décidé de couper après les JO. L’enchaînement des surfaces, les chan­ge­ments de balles, c’est compliqué pour les jambes et les épaules »

Pour son 1er tour programme mardi à 19H, la Tricolore affron­tera la Mexicaine Renata Zarazua classée 92ème à la WTA.…