Après sa défaite en demi‐finales de l’US Open contre Ons Jabeur, Caroline Garcia a expliqué comment elle envi­sa­geait la suite. Elle va gagner sept places et sera 10e au clas­se­ment WTA lundi.

« Évidemment, il y a une décep­tion par rapport à la défaite. Ce n’était pas un grand match. Mais il y a quand même beau­coup de positif à prendre : la demi‐finale ici, le bond au clas­se­ment. Je sais où j’étais il y a quelques mois, il y a quelques années. Alors il faut prendre le positif. Demain, on essaiera de tirer le maximum d’en­sei­gne­ments de ce match car je suis sûre qu’il y a beau­coup de choses que je peux apprendre et qui me donnent de l’es­poir pour l’avenir », a déclaré la Française en confé­rence de presse.