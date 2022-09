Après sa victoire contre Cori Gauff mardi soir à Flushing Meadows, syno­nyme de quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de l’US Open où elle retrou­vera Ons Jabeur, Caroline Garcia a parlé des attentes autour d’elle depuis le début de sa carrière.

« En 2011, après le match contre Sharapova (défaite en trois sets face à la Russe au 2e Roland‐Garros, au cours du match, ndlr), il y avait beau­coup de pres­sion venant de nulle part. J’étais autour de la 150e, 200e place mondiale, j’avais 17 ans et mon jeu n’était pas prêt. Je n’étais pas capable de jouer avec régu­la­rité à ce genre de niveau. Les semaines suivantes, j’ai essayé de jouer au même niveau mais ce n’était pas possible. C’était diffi­cile parce que les gens atten­daient beau­coup de moi. Mais je n’étais pas prête pour ça. Fin 2017, 2018, j’ai eu beau­coup de succès. Et j’ai fait des erreurs, nous avons fait des erreurs et j’es­père vrai­ment que nous avons appris de ces erreurs. »