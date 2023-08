Programmée à 19H sur le court 5 face à la Chinoise Wang Yafan (114ème) qui est en grande forme, la Lyonnaise joue très gros.

Nos confrères de l’Equipe, présents sur place, ont donc inter­rogé la Tricolore pour connaître son état d’es­prit avant ce nouveau défi.

Caroline Garcia est prêt à relever le chal­lenge. Elle assure que les peurs sont derrière elles.

« L’année dernière, c’était l’année dernière. Le tennis, c’est toujours repartir sur une feuille blanche. On peut se servir de la confiance de la semaine d’avant, mais on peut aussi gagner un tournoi et perdre au premier tour la semaine suivante« ‘