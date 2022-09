La Française semble monter en puis­sance au fil de cet US Open, avec une nouvelle victoire parfai­te­ment manoeu­vrée face à une ancienne lauréate, Bianca Andreescu 6–3, 6–2.eat

« C’est encore un long chemin pour moi. C’est trois matchs, trois victoires. Evidemment, c’est génial d’être dans la deuxième semaine pour la première fois à l’US Open. Les choses peuvent aller très vite. Je vais juste être prête pour le prochain et on verra. » s’est exprimée la Tricolore. La Française veut prendre son temps comme elle l’a confirmé lors­qu’elle a été inter­rogée sur ses ambi­tions et ses possi­bi­lités de soulever le trophée.

Visiblement, nous ne sommes pas les seuls à croire en ses chances d’ins­crire son nom au palmarès 2022.