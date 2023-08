Après une fin d’année 2022 en apothéose, cette année aurait pu marquer un tour­nant dans la carrière de Caroline Garcia. Finalement, la tournée sur gazon a été loin d’être excep­tionnel et le début de la tournée améri­caine, où elle avait énor­mé­ment de point à défendre, n’est pour l’instant pas très rassu­rante. La joueuse s’est confiée à RMC sur cette mauvaise passe :

« Depuis le début de l’année, j’avais énor­mé­ment de craintes, pour mon clas­se­ment notam­ment. Petit à petit, elles se sont toutes réali­sées, et fina­le­ment je suis toujours là à jouer au tennis, c’est passé. Ma vie n’a pas changé pour autant. Parfois, je me fais un peu trop de films dans ma tête. Arriver à New‐York, ça m’a fait bizarre, j’ai l’im­pres­sion que l’édition 2022, c’était la semaine dernière, alors qu’il s’est passé douze mois depuis, qui ont été denses et rudes menta­le­ment, mais c’est une bonne expé­rience. Maintenant, je n’ai rien à perdre. Il faut que je me libère, que je joue mon tennis, que je joue mon match, ça va peut‐être payer cette semaine, peut‐être dans un mois, la semaine prochaine, mais il faut conti­nuer à faire le travail avec la bonne atti­tude, et à un moment donné, les résul­tats suivront »