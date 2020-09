Une nouvelle fois demi-finaliste malheureux de l’US Open, après 2017, face à Alexander Zverev alors qu’il menait deux sets à rien, Pablo Carreno-Busta est revenu en conférence de presse d’après match sur cette déconvenue : « J’ai passé deux semaines incroyables, j’ai joué à un haut niveau et je sais que c’est une belle performance d’atteindre les demi-finales ici, mais pour le moment, il m’est impossible d’extraire quelque chose de positif car je sens que j’ai perdu une belle opportunité« , a déclaré l’Espagnol. Je me sens bien plus mal aujourd’hui qu’en 2017 car j’ai le sentiment que ce résultat ne me suffit pas. C’est très difficile de perdre quand on a deux sets d’avance… »