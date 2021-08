Faut‐il jouer la semaine avant un Grand Chelem ? Les gros joueurs s’ins­crivent très peu à ces tour­nois. Novak Djokovic l’avait fait à Belgrade avant Roland‐Garros : choix payant. Pablo Carreno Busta, qui se régale à Winston Salem, estime que c’est important.

« C’est incroyable de pouvoir être à nouveau ici, un tournoi dont je garde un très bon souvenir. Je me sens très à l’aise de jouer ici et c’est sans aucun doute une très bonne prépa­ra­tion avant l’US Open. Pour moi, il est impor­tant de pouvoir jouer le plus de matchs possible avant un grand tournoi comme celui à venir », a estimé l’Espagnol, double demi‐finaliste à l’US Open.