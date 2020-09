Le quart de finale le plus imprévu du tournoi a donc accouché d’un match de plus de 4H. Et c’est l’Espagnol Carreno Busta qui l’emporte en 5 manches face à Denis Shapovalov (3-6, 7-6, 7-6 0-6, 6-3). Comme l’a expliqué à l’antenne d’Eurosport Nicolas Escudé, c’est vraiment mérité car il a été plus solide sur l’ensemble de la partie. Le Canadien peut nourrir quelques regrets car il a encore connu quelques trous d’air. Pour l’Espagnol, c’est un bis de 2017 où il avait été dominé en demi-finale par Kevin Anderson. Cette fois il devra dominer Alexandre Zverev pour parvenir à décroche sa première finale dans un Grand Chelem.