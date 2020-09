Malgré l’absence de public, les tests quotidiens ou encore les déplacements contrôlés, Pablo Carreno Busta se plaît beaucoup dans cet US Open 2020.

« Le court, la balle et les conditions générales de ce tournoi et celles de la tournée américaine…Je pense que tout cela me favorise. Je suis à l’aise pour jouer ici. C’était important de gagner aujourd’hui, mais aussi d’afficher un meilleur match que l’autre jour au premier tour. Gagner confortablement m’aide à affronter le prochain duel avec des garanties », a déclaré l’Espagnol.

Pablo a accédé au 3ème tour ce mercredi en écartant en trois sets l’Américain Mitchell Krueger 6-1, 6-2, 6-2.