« Si la terre battue n’existait pas, ce type ne serait même pas proche du top 50 ». Ce tweet de Nick Kyrgios sur Pablo Carreno Busta en 2020 reste dans les mémoires. Depuis, l’Espagnol a joué une deuxième demi‐finale à l’US Open et remporté le Masters 1000 du Canada plus récem­ment. Dans une inter­view accordée à nos confrères de Punto de Break, PCB a réagi à la décla­ra­tion de l’Australien avec classe.

« Quand il est sur Twitter, il est juste un fan de plus, donc il dit des choses qui ne sont corres­pondent pas souvent à la réalité. Je ne lui accorde pas beau­coup d’at­ten­tion parce que je me fiche de ce que les gens disent, je me concentre sur ma carrière et j’es­saie d’en profiter. J’ai des amis sur le circuit, je m’amuse beau­coup avec eux, alors pensez ce que vous voulez. »