La demi-finale la plus inattendue de cet US Open 2020 démarre ce vendredi à 22h, heure française. Pablo Carreno-Busta dispute sa deuxième demi-finale à New York après celle de 2017 (Défaite face à Anderson). Alexander Zverev, quant à lui, est dans le dernier carré d’un Grand Chelem pour la deuxième fois de suite.

Les deux joueurs se sont affrontés une fois à Miami en 2018 pour une victoire deux sets zéro de l’Allemand.

A 23 ans, Zverev a une occasion en or de disputer une finale de Grand Chelem, encore faut-il assumer mentalement. Pablo lui laisse volontiers le statut de favori : « Je pense qu’il est le favori par rapport au classement et parce qu’il est dans le top 10 depuis plusieurs années, jouant à un très haut niveau. Tout le monde attend que cette génération commence à gagner le Grand Chelem en profitant du fait que Djokovic, Federer et Rafa ne soient pas là. Cela ne me dérange pas que toute l’attention et toute la pression soient sur eux », a-t-il déclaré pour Marca.

L’Espagnol peut-il faire déjouer Zverev ? Réponse dans quelques heures…

Pronos de la rédaction :

Laurent : 65/35 Zverev

Thomas : Zverev en 4 sets

Baptiste : Carreno-Busta en 5 sets