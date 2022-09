Casper Ruud est toujours aussi solide. Il s’est imposé en quatre manches, face à Karen a Kachanov, 7–6, 6–2, 5–7, 6–2. Le Norvégien rejoint donc la finale, une finale qui a un double enjeu : le titre à l’Us Open, mais aussi la place de numéro un mondial. Casper Ruud ne part pas favori et connait bien les qualités du jeune prodige espa­gnol. Pour l’emporter, il estime qu’il faudra repousser son adver­saire loin de sa ligne.

1. Finale à double enjeux ! Dimanche, @carlosalcaraz et @CasperRuud98 vont s’af­fronter en finale de l’US Open. En jeu ?

➡️ Un premier titre en Grand Chelem ;

➡️ La place de N°1 mondial.



Bonheur au vain­queur. Malheur au vaincu.

“S’il s’avance, il peut faire n’im­porte quoi avec la balle. Il peut déclen­cher un coup gagnant. Il a aussi un excellent toucher de balle. Je pense qu’il a l’un des meilleurs drop­shots du circuit. Il peut jouer les deux coups en même temps, ce qui peut parfois vous surprendre avec le tir frappé. Si vous jouez avec une bonne profon­deur et une bonne longueur, il est plus diffi­cile de frapper les drop­shots. C’est un point sur lequel je vais essayer de me concen­trer. J’espère que ce sera un bon match. Il m’a battu plusieurs fois et je vais cher­cher à prendre ma revanche.” a declaré Casper Ruud.