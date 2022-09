Casper Ruud a été dominé cette nuit en finale de l’US Open par Carlos Alcaraz. En confé­rence de presse, le Norvégien a été ques­tionné sur les forces et les faiblesses de son adver­saire du jour. Le Scandinave a loué les excel­lentes qualités de dépla­ce­ment du jeune espa­gnol en le compa­rant aux deux plus grands palmarès de l’histoire du tennis.

« Je pense que la vitesse et l’agi­lité des joueurs s’amé­liorent constam­ment. L’aspect physique n’a pas changé mais il a été amélioré par tout le monde. Rafa, quand il avait l’âge de Carlos, il était comme Carlos. Il traquait tout. Presque personne ne pouvait frapper un coup gagnant contre lui. Novak, c’est pareil avec sa flexi­bi­lité. Il arrive à certains coups que vous pensez, Comment est‐ce même possible ? Carlos est un mélange des qualités de Rafael Nadal et de Novak Djokovic. Il est rapide, flexible. Il peut glisser partout. C’est impres­sion­nant. » a déclaré Casper Ruud, impres­sionné par le nouveau numéro un mondial.