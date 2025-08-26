AccueilUS OpenCasper Ruud n'en peut plus : "L'odeur de la marijuana est partout...
US Open

Casper Ruud n’en peut plus : « L’odeur de la mari­juana est partout à New‐York même ici sur les courts »

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

-

42

Vainqueur de son 1er tour, Casper a évoqué la situa­tion assez inédite qu’il vit outre‐atlantique et on ne peut pas dire qu’il trouve cela satisfaisant.

« La Marijuana, c’est la pire chose à New York. L’odeur est partout, même ici sur les courts. Nous devons l’ac­cepter, mais ce n’est pas mon odeur préférée. C’est assez agaçant de jouer, fatigué, et à seule­ment quelques mètres, quel­qu’un fume de la mari­juana. Nous ne pouvons rien y faire à moins que la loi ne soit renversée, mais j’ai de forts doutes que cela arrive »

Publié le mardi 26 août 2025 à 09:50

Article précédent
Sabalenka : « Il me sera diffi­cile de prendre ma retraite, je serai la vieille qui continue d’essayer »
Article suivant
Carlos Alcaraz : « Tiafoe est juste un menteur »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.