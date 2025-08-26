Vainqueur de son 1er tour, Casper a évoqué la situa­tion assez inédite qu’il vit outre‐atlantique et on ne peut pas dire qu’il trouve cela satisfaisant.

« La Marijuana, c’est la pire chose à New York. L’odeur est partout, même ici sur les courts. Nous devons l’ac­cepter, mais ce n’est pas mon odeur préférée. C’est assez agaçant de jouer, fatigué, et à seule­ment quelques mètres, quel­qu’un fume de la mari­juana. Nous ne pouvons rien y faire à moins que la loi ne soit renversée, mais j’ai de forts doutes que cela arrive »