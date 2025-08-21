Battu aux côtés d’Iga Swiatek en finale du double mixte revisité de l’US Open, Casper Ruud a rendu hommage à sa partenaire, qui avait enchaîné dès mardi après son titre décroché lundi à Cincinnati.
« J’étais à la salle de sport en train de travailler, je regardais Iga et je me disais : ‘C’est une détermination que je n’ai jamais vue auparavant’. J’ai été très impressionné et je suis vraiment heureux qu’elle ait voulu jouer », a déclaré le triple finaliste en Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis Uptodate.
Publié le jeudi 21 août 2025 à 13:44