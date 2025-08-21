AccueilUS OpenCasper Ruud sur Swiatek : "J'étais à la salle de sport en...
US Open

Casper Ruud sur Swiatek : « J’étais à la salle de sport en train de travailler, je regar­dais Iga et je me disais : ‘c’est une déter­mi­na­tion que je n’ai jamais vue auparavant’ »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

2

Battu aux côtés d’Iga Swiatek en finale du double mixte revi­sité de l’US Open, Casper Ruud a rendu hommage à sa parte­naire, qui avait enchaîné dès mardi après son titre décroché lundi à Cincinnati. 

« J’étais à la salle de sport en train de travailler, je regar­dais Iga et je me disais : ‘C’est une déter­mi­na­tion que je n’ai jamais vue aupa­ra­vant’. J’ai été très impres­sionné et je suis vrai­ment heureux qu’elle ait voulu jouer », a déclaré le triple fina­liste en Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis Uptodate.

Publié le jeudi 21 août 2025 à 13:44

Article précédent
Bertolucci : « L’abandon de Sinner en finale à Cincinnati a fait résonner ce bruit de fond que nous enten­dions déjà depuis un certain temps… »
Article suivant
Medvedev : « L’US Open est ma meilleure chance de remporter un autre Grand Chelem »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.