Battu aux côtés d’Iga Swiatek en finale du double mixte revi­sité de l’US Open, Casper Ruud a rendu hommage à sa parte­naire, qui avait enchaîné dès mardi après son titre décroché lundi à Cincinnati.

« J’étais à la salle de sport en train de travailler, je regar­dais Iga et je me disais : ‘C’est une déter­mi­na­tion que je n’ai jamais vue aupa­ra­vant’. J’ai été très impres­sionné et je suis vrai­ment heureux qu’elle ait voulu jouer », a déclaré le triple fina­liste en Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis Uptodate.