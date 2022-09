On n’a pas vécu un grand huitième de finale entre Casper Ruud et Corentin Moutet. Au final, le Norvégien s’im­pose en quatre sets (6−1, 6–2, 6–7, 6–2) sans réel­le­ment convaincre tant il est apparu fébrile comme dans la troi­sième manche tout comme en fin de duel.

En face, Corentin a fait du Moutet, avec des hauts, des bas, des coups de patte mais aussi une atti­tude toujours aussi peu constante en terme d’im­pli­ca­tion. C’est simple, dans les deux premières manches, on avait même l’im­pres­sion qu’il voulait en finir le plus vite possible.

Par la suite, la Tricolore s’est montré plus sérieux et appliqué et le match s’est un peu équi­libré. On retiendra donc plus sa fin de match que son début.

Quand à Ruud, le voilà en quart de finale, sans avoir pour le moment proposé un jeu digne d’un futur vain­queur. Il lui faudra être à un autre niveau pour avoir la possi­bi­lité de faire douter Berrettini qui s’est débar­rassé de Davidovich Fokina après cinq manches (3−6, 7–6, 6–3, 4–6, 6–2).