Jean‐François Caujolle, direc­teur du tournoi de Marseille et ancien joueur, s’est exprimé dans les colonnes de L’Equipe comme d’autres acteurs du tennis trico­lore. Au contraire par exemple de Lionel Roux, JF estime que chaque fan de tennis devrait être derrière le numéro 1 mondial…

« Si on aime le sport, on ne peut pas ne pas être pour Djokovic et ne pas se dire “Pourvu qu’il le réalise”. C’est telle­ment énorme ce qu’il est en passe de réussir. Et ce n’est pas le fait d’être contre Medvedev. Il y aurait Federer ou Nadal en face, je dirais la même chose. Sur la longé­vité, Djokovic est excep­tionnel, sur son entre­tien physique, sur sa puis­sance mentale aussi… Ce serait un des plus grands exploits spor­tifs de l’histoire, tout confondu. À une époque où le tennis n’a jamais été aussi haut. Je ne vois pas de paral­lèle possible. J’aurais aimé être à New York et assister au match pour dire : ‘J’y étais.’ Même si tu n’aimes pas le tennis, tu te dois de suivre cette finale. »