« Ce n’est pas un geste irres­pec­tueux de la part d’Alcaraz. Je ne comprends pas pour­quoi certains n’aiment pas quand il fait ça », s’in­ter­roge José Moron

Par Baptiste Mulatier

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a pris la défense de Carlos Alcaraz, visi­ble­ment critiqué par certains fans de tennis pour l’une de ses célé­bra­tions phares. 

« Je lis souvent des commen­taires de personnes qui n’aiment pas que Carlitos porte la main à son oreille après avoir marqué un point impor­tant. Je ne comprends pas pour­quoi. Ce geste n’est pas irres­pec­tueux envers qui que ce soit et c’est une façon de créer un lien avec le public. »

Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 14:54

