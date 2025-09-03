Le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, a pris la défense de Carlos Alcaraz, visiblement critiqué par certains fans de tennis pour l’une de ses célébrations phares.
« Je lis souvent des commentaires de personnes qui n’aiment pas que Carlitos porte la main à son oreille après avoir marqué un point important. Je ne comprends pas pourquoi. Ce geste n’est pas irrespectueux envers qui que ce soit et c’est une façon de créer un lien avec le public. »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 14:54