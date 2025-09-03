Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a pris la défense de Carlos Alcaraz, visi­ble­ment critiqué par certains fans de tennis pour l’une de ses célé­bra­tions phares.

Siempre leo a gente decir que no le gusta cuando Carlitos se lleva la mano a la oreja después de un gran punto.



No entiendo por qué. No es un gesto donde falte el respeto a nadie y es una manera de conectar con el público. pic.twitter.com/2u7CjwofLf — José Morón (@jmgmoron) September 2, 2025

« Je lis souvent des commen­taires de personnes qui n’aiment pas que Carlitos porte la main à son oreille après avoir marqué un point impor­tant. Je ne comprends pas pour­quoi. Ce geste n’est pas irres­pec­tueux envers qui que ce soit et c’est une façon de créer un lien avec le public. »