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« Ce que Carlos Alcaraz est en train d’ac­com­plir est sans précé­dent dans l’his­toire du tennis. Sans bles­sure, il pour­rait bien dépasser la barre des 20 titres du Grand Chelem », lâche Rick Macci

Par
Thomas S
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En plus d’avoir envoyé un sacré message à ses futurs adver­saires suite à sa démons­tra­tion en trois sets contre Tommy Paul en huitièmes de finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a impres­sionné tous les spécia­listes et observateurs.

C’est notam­ment le cas de l’en­traî­neur améri­cain, Rick Macci, ancien mentor des soeurs Williams, qui s’est exprimé au sujet du phéno­mène espa­gnol sur son compte Twitter. 

« Ce que le « magi­cien espa­gnol » a accompli jusqu’à présent est sans précé­dent dans l’histoire du tennis masculin. Ne pas jouer pendant 139 jours, puis revenir dans un tournoi du Grand Chelem et remporter des matchs… Personne ne se rend compte du nombre de condi­tions physiques et mentales à remplir pour pouvoir riva­liser à un niveau proche de celui qu’on avait aupa­ra­vant. La morale de cette histoire : un talent géné­ra­tionnel qui se dirige vers des sommets excep­tion­nels et qui, s’il n’est pas victime de bles­sures, pour­rait bien dépasser la barre des 20 titres du Grand Chelem. »

Publié le lundi 7 septembre 2026 à 13:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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