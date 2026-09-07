En plus d’avoir envoyé un sacré message à ses futurs adversaires suite à sa démonstration en trois sets contre Tommy Paul en huitièmes de finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a impressionné tous les spécialistes et observateurs.
C’est notamment le cas de l’entraîneur américain, Rick Macci, ancien mentor des soeurs Williams, qui s’est exprimé au sujet du phénomène espagnol sur son compte Twitter.
What the Spanish Magician has done so far is something men tennis has never seen. Do not play for 139 days walk into a Grand Slam and win matches.Nobody realizes how many layers and boxes have to be checked physically and mentally and compete anywhere near your past level. The…— Rick Macci (@RickMacci) September 7, 2026
« Ce que le « magicien espagnol » a accompli jusqu’à présent est sans précédent dans l’histoire du tennis masculin. Ne pas jouer pendant 139 jours, puis revenir dans un tournoi du Grand Chelem et remporter des matchs… Personne ne se rend compte du nombre de conditions physiques et mentales à remplir pour pouvoir rivaliser à un niveau proche de celui qu’on avait auparavant. La morale de cette histoire : un talent générationnel qui se dirige vers des sommets exceptionnels et qui, s’il n’est pas victime de blessures, pourrait bien dépasser la barre des 20 titres du Grand Chelem. »
Publié le lundi 7 septembre 2026 à 13:19