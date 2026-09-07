En plus d’avoir envoyé un sacré message à ses futurs adver­saires suite à sa démons­tra­tion en trois sets contre Tommy Paul en huitièmes de finale de l’US Open, Carlos Alcaraz a impres­sionné tous les spécia­listes et observateurs.

C’est notam­ment le cas de l’en­traî­neur améri­cain, Rick Macci, ancien mentor des soeurs Williams, qui s’est exprimé au sujet du phéno­mène espa­gnol sur son compte Twitter.

What the Spanish Magician has done so far is some­thing men tennis has never seen. Do not play for 139 days walk into a Grand Slam and win matches.Nobody realizes how many layers and boxes have to be checked physi­cally and mentally and compete anyw­here near your past level. The… — Rick Macci (@RickMacci) September 7, 2026

« Ce que le « magi­cien espa­gnol » a accompli jusqu’à présent est sans précé­dent dans l’histoire du tennis masculin. Ne pas jouer pendant 139 jours, puis revenir dans un tournoi du Grand Chelem et remporter des matchs… Personne ne se rend compte du nombre de condi­tions physiques et mentales à remplir pour pouvoir riva­liser à un niveau proche de celui qu’on avait aupa­ra­vant. La morale de cette histoire : un talent géné­ra­tionnel qui se dirige vers des sommets excep­tion­nels et qui, s’il n’est pas victime de bles­sures, pour­rait bien dépasser la barre des 20 titres du Grand Chelem. »