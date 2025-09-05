Nos confrères serbes de Sportklub animent une petite chro­nique vidéo lors de cet US Open où ils révèlent quelques secrets des coulisses de leur métier, le rapport très intime au final qu’ils entre­tiennent avec Novak Djokovic depuis qu’il a débuté sa carrière.

« Ce qui pour­rait parti­cu­liè­re­ment inspirer les autres, c’est sa façon de gérer la défaite. Cela fait partie du métier, mais il a toujours su se comporter correc­te­ment. Certains athlètes et entraî­neurs de haut niveau ne savent ni dire « bonjour » ni « au revoir ». Ils ne répondent pas aux ques­tions et ne mentionnent pas les jour­na­listes. Ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas là pour eux, mais pour ceux à qui nous devons trans­mettre nos impres­sions et les présenter sous leur meilleur jour »