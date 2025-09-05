Nos confrères serbes de Sportklub animent une petite chronique vidéo lors de cet US Open où ils révèlent quelques secrets des coulisses de leur métier, le rapport très intime au final qu’ils entretiennent avec Novak Djokovic depuis qu’il a débuté sa carrière.
« Ce qui pourrait particulièrement inspirer les autres, c’est sa façon de gérer la défaite. Cela fait partie du métier, mais il a toujours su se comporter correctement. Certains athlètes et entraîneurs de haut niveau ne savent ni dire « bonjour » ni « au revoir ». Ils ne répondent pas aux questions et ne mentionnent pas les journalistes. Ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas là pour eux, mais pour ceux à qui nous devons transmettre nos impressions et les présenter sous leur meilleur jour »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 11:08