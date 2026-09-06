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Cerundolo prévient tout le monde après son exploit contre Fritz : « Du 2e au 80e joueur mondial, tout le monde a sa chance. N’importe qui peut gagner »

Par
Thomas S
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Tennis - Miami 2026 - ATP - 23/03/2026

Francisco Cerundolo a réussi l’ex­ploit de ce troi­sième tour à l’US Open en battant le local et l’un des favoris au titre, Taylor Fritz, après avoir été mené deux sets à rien.

Une victoire qui donne des ailes comme l’on dit et, visi­ble­ment, l’Argentin ne s’in­terdit rien, comme il l’a déclaré en confé­rence de presse. 

« On a pu constater à quel point le circuit est équi­libré en ce moment, à quel point chaque match est serré et à quel point il est diffi­cile de remporter des rencontres, car tout peut arriver. Il y a beau­coup de joueurs qui jouent bien. Le niveau est très, très homo­gène et s’étend, je ne sais pas, du deuxième, troi­sième ou quatrième joueur mondial jusqu’au numéro 80. Tout le monde a sa chance. N’importe qui peut gagner. Bien sûr, les meilleurs joueurs sont toujours les favoris et atteignent géné­ra­le­ment les derniers tours, mais après cela, oui, tout est possible pour n’importe qui. Je pense donc que c’est une bonne chose pour moi et pour les autres joueurs de pouvoir battre ces grands noms, et cela montre que le niveau est vrai­ment très serré. »

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 20:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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