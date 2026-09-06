Francisco Cerundolo a réussi l’exploit de ce troisième tour à l’US Open en battant le local et l’un des favoris au titre, Taylor Fritz, après avoir été mené deux sets à rien.
Une victoire qui donne des ailes comme l’on dit et, visiblement, l’Argentin ne s’interdit rien, comme il l’a déclaré en conférence de presse.
« On a pu constater à quel point le circuit est équilibré en ce moment, à quel point chaque match est serré et à quel point il est difficile de remporter des rencontres, car tout peut arriver. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent bien. Le niveau est très, très homogène et s’étend, je ne sais pas, du deuxième, troisième ou quatrième joueur mondial jusqu’au numéro 80. Tout le monde a sa chance. N’importe qui peut gagner. Bien sûr, les meilleurs joueurs sont toujours les favoris et atteignent généralement les derniers tours, mais après cela, oui, tout est possible pour n’importe qui. Je pense donc que c’est une bonne chose pour moi et pour les autres joueurs de pouvoir battre ces grands noms, et cela montre que le niveau est vraiment très serré. »
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 20:03