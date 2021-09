Forcément ému et heureux après le premier sacre de son joueur en Grand Chelem, Gilles Cervara, l’en­traî­neur trico­lore de Daniil Medvedev s’est confié dans notre quoti­dien favori. Il revient notam­ment sur l’une des forces sous‐estimées du Russe : son mental.

« Mentalement, il est très, très fort pour plusieurs raisons. De base, il a ce refus de la défaite. C’est quelque chose qu’il ne supporte pas et qui a pu causer certaines de ses crises par le passé. Il a travaillé dessus et il gère depuis un certain temps. Il fait l’effort de travailler menta­le­ment. Il a compris que c’était impor­tant. Daniil est quelqu’un de supé­rieu­re­ment intel­li­gent, qui a une puis­sance et une richesse inté­rieures qui lui permettent d’être à ce niveau‐là et d’avoir ce mental de champion. »