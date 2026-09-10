Ben Shelton a frappé un grand coup en s’offrant, au super tie‐break du cinquième set, Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open.
Alors qu’il n’est plus qu’à deux victoires d’un premier sacre en Grand Chelem et qu’il affrontera en demi‐finales son compatriote, Frances Tiafoe, dans un choc très attendu aux États‐Unis, le 9e joueur mondial semble avoir beaucoup mûri depuis sa dernière apparition à ce stade de la compétition, ici‐même, en 2023.
C’est notamment l’avis de Gilles Cervara, actuel coach d’Hubert Hurkacz, battu en quatre sets par Shelton au deuxième tour de cette édition.
« Au service, tu vois comment il éclate la balle. Il peut la lancer à dix mètres à droite, il va quand même être capable de mettre une puissance de fou. Je ne sais pas comment il va finir physiquement, tu as l’impression qu’il va s’éclater l’épaule et le dos tellement il se retrouve dans des positions extrêmes quand il frappe la balle au service… Avant, quand tu jouais sur son revers, tu espérais qu’il fasse la faute. Là, il est capable de continuer l’échange sans donner l’impression qu’il va rater à la moindre frappe. Il sait temporiser pour trouver le bon moment pour décaler, utiliser son coup droit, mettre le paquet et prendre l’ascendant. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 16:16