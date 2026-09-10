Ben Shelton a frappé un grand coup en s’of­frant, au super tie‐break du cinquième set, Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open.

Alors qu’il n’est plus qu’à deux victoires d’un premier sacre en Grand Chelem et qu’il affron­tera en demi‐finales son compa­triote, Frances Tiafoe, dans un choc très attendu aux États‐Unis, le 9e joueur mondial semble avoir beau­coup mûri depuis sa dernière appa­ri­tion à ce stade de la compé­ti­tion, ici‐même, en 2023.

C’est notam­ment l’avis de Gilles Cervara, actuel coach d’Hubert Hurkacz, battu en quatre sets par Shelton au deuxième tour de cette édition.

« Au service, tu vois comment il éclate la balle. Il peut la lancer à dix mètres à droite, il va quand même être capable de mettre une puis­sance de fou. Je ne sais pas comment il va finir physi­que­ment, tu as l’im­pres­sion qu’il va s’éclater l’épaule et le dos telle­ment il se retrouve dans des posi­tions extrêmes quand il frappe la balle au service… Avant, quand tu jouais sur son revers, tu espé­rais qu’il fasse la faute. Là, il est capable de conti­nuer l’échange sans donner l’im­pres­sion qu’il va rater à la moindre frappe. Il sait tempo­riser pour trouver le bon moment pour décaler, utiliser son coup droit, mettre le paquet et prendre l’ascendant. »