Séparé de Daniil Medvedev après huit ans de colla­bo­ra­tion, l’en­traî­neur fran­çais a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il revient notam­ment sur son dernier match avec le Russe, auteur d’un compor­te­ment limite face à Benjamin Bonzi au premier tour de l’US Open. Extrait :

« Daniil est têtu, ce qui est une force et une faiblesse dans certaines situa­tions. Il a mani­festé le fait qu’il n’était pas d’ac­cord avec l’ar­bitre et il a le droit. Il met de l’huile sur le feu, ce qui peut lui être reproché. Mais le public s’en mêle et il continue parce qu’il pense que c’est béné­fique pour désta­bi­liser l’en­semble du match, et pas l’ad­ver­saire. Comme tout compé­ti­teur, il sent qu’il y a une brèche et il s’y engouffre… Si j’avais été son adver­saire (Bonzi), quand on sent que ça allait prendre des propor­tions terribles, j’au­rais dit à Daniil : « C’est bon, je fais une deuxième balle, t’in­quiète pas ». Pour couper l’herbe sous le pied à Daniil et éteindre l’in­cendie tout de suite. Benjamin avait gagné le match. Il mettait trois fois la balle dans le court, c’était plié. Daniil renverse la situa­tion, le fait partir en vrille, le détourne de tout ce qui le perturbe en ce moment. Il rejoue au tennis, il n’est plus para­sité par ces « trucs », mais il est confronté à nouveau au cinquième set à ce qui lui a mis des bâtons dans les roues toute la saison quand il est en passe de gagner. »