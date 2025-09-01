AccueilUS OpenCervara, désormais ex-coach de Medvedev : "Si j'avais été son adversaire, quand...
US Open

Cervara, désor­mais ex‐coach de Medvedev : « Si j’avais été son adver­saire, quand on sent que ça allait prendre des propor­tions terribles, j’au­rais dit à Daniil : ‘C’est bon, je fais une deuxième balle, t’in­quiète pas’ »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

547

Séparé de Daniil Medvedev après huit ans de colla­bo­ra­tion, l’en­traî­neur fran­çais a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il revient notam­ment sur son dernier match avec le Russe, auteur d’un compor­te­ment limite face à Benjamin Bonzi au premier tour de l’US Open. Extrait : 

« Daniil est têtu, ce qui est une force et une faiblesse dans certaines situa­tions. Il a mani­festé le fait qu’il n’était pas d’ac­cord avec l’ar­bitre et il a le droit. Il met de l’huile sur le feu, ce qui peut lui être reproché. Mais le public s’en mêle et il continue parce qu’il pense que c’est béné­fique pour désta­bi­liser l’en­semble du match, et pas l’ad­ver­saire. Comme tout compé­ti­teur, il sent qu’il y a une brèche et il s’y engouffre… Si j’avais été son adver­saire (Bonzi), quand on sent que ça allait prendre des propor­tions terribles, j’au­rais dit à Daniil : « C’est bon, je fais une deuxième balle, t’in­quiète pas ». Pour couper l’herbe sous le pied à Daniil et éteindre l’in­cendie tout de suite. Benjamin avait gagné le match. Il mettait trois fois la balle dans le court, c’était plié. Daniil renverse la situa­tion, le fait partir en vrille, le détourne de tout ce qui le perturbe en ce moment. Il rejoue au tennis, il n’est plus para­sité par ces « trucs », mais il est confronté à nouveau au cinquième set à ce qui lui a mis des bâtons dans les roues toute la saison quand il est en passe de gagner. »

Publié le lundi 1 septembre 2025 à 17:53

Article précédent
« J’ai vu trop de confé­rences de presse de Djokovic pour ne pas inter­préter ce regard… », observe José Moron
Article suivant
Carlos Alcaraz, sur son adver­saire en quarts de finale : « J’ai du mal à chaque fois que je joue contre lui, cela ne fait aucun doute »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.