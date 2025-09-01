Séparé de Daniil Medvedev après huit ans de collaboration, l’entraîneur français a accordé une interview à L’Equipe dans laquelle il revient notamment sur son dernier match avec le Russe, auteur d’un comportement limite face à Benjamin Bonzi au premier tour de l’US Open. Extrait :
« Daniil est têtu, ce qui est une force et une faiblesse dans certaines situations. Il a manifesté le fait qu’il n’était pas d’accord avec l’arbitre et il a le droit. Il met de l’huile sur le feu, ce qui peut lui être reproché. Mais le public s’en mêle et il continue parce qu’il pense que c’est bénéfique pour déstabiliser l’ensemble du match, et pas l’adversaire. Comme tout compétiteur, il sent qu’il y a une brèche et il s’y engouffre… Si j’avais été son adversaire (Bonzi), quand on sent que ça allait prendre des proportions terribles, j’aurais dit à Daniil : « C’est bon, je fais une deuxième balle, t’inquiète pas ». Pour couper l’herbe sous le pied à Daniil et éteindre l’incendie tout de suite. Benjamin avait gagné le match. Il mettait trois fois la balle dans le court, c’était plié. Daniil renverse la situation, le fait partir en vrille, le détourne de tout ce qui le perturbe en ce moment. Il rejoue au tennis, il n’est plus parasité par ces « trucs », mais il est confronté à nouveau au cinquième set à ce qui lui a mis des bâtons dans les roues toute la saison quand il est en passe de gagner. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 17:53