Désormais séparé de Daniil Medvedev après huit années de colla­bo­ra­tion, l’entraîneur fran­çais Gilles Cervara s’est confié à Tennis Majors pour analyser la période déli­cate traversée par le joueur russe.

« La période où on a travaillé avec Gilles Simon (février 2024 – janvier 2025) a suscité chez Daniil ce que j’appelais des grésille­ments, des pertur­ba­tions, et il a ensuite fallu réta­blir les choses. Mais le réta­blis­se­ment a été diffi­cile. On peut même dire qu’il n’a pas réussi, notre conver­sa­tion le prouve. À cette période‐là, après le départ de Simon consé­cutif à l’Open d’Australie, on a essayé de recons­truire et de repartir vrai­ment de zéro. Tennistiquement, c’était très poussif à ce moment‐là. Je ne dis pas qu’il joue très bien en ce moment, mais il a des ressources. Avec ce qu’il va mettre en place, je pense que son niveau peut revenir assez rapi­de­ment. Après l’Australie, on était en phase de recons­truc­tion, mais cette phase a duré toute la saison : on n’a pas retrouvé les rails de la victoire. »