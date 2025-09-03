Désormais séparé de Daniil Medvedev après huit années de collaboration, l’entraîneur français Gilles Cervara s’est confié à Tennis Majors pour analyser la période délicate traversée par le joueur russe.
« La période où on a travaillé avec Gilles Simon (février 2024 – janvier 2025) a suscité chez Daniil ce que j’appelais des grésillements, des perturbations, et il a ensuite fallu rétablir les choses. Mais le rétablissement a été difficile. On peut même dire qu’il n’a pas réussi, notre conversation le prouve. À cette période‐là, après le départ de Simon consécutif à l’Open d’Australie, on a essayé de reconstruire et de repartir vraiment de zéro. Tennistiquement, c’était très poussif à ce moment‐là. Je ne dis pas qu’il joue très bien en ce moment, mais il a des ressources. Avec ce qu’il va mettre en place, je pense que son niveau peut revenir assez rapidement. Après l’Australie, on était en phase de reconstruction, mais cette phase a duré toute la saison : on n’a pas retrouvé les rails de la victoire. »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 16:51