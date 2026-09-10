Benoît Maylin a le don de trouver les mots, parfois rudes mais souvent justes, sur les maux qui menacent notre sport préféré.
Alors que de plus en plus de dirigeants, dont le dernier en date, Andrew Ando, directeur de l’Open d’Australie, voudraient bien supprimer le plus vite possible les matchs en cinq sets afin de soit disant ramener un public plus jeune dans le but suprême de gagner encore plus d’argent, une levée de bouclier est en train de se mettre en place.
Fervent défenseur de ce format ancestral et mythique, notre confrère, qui officie sur Winamax TV, a réalisé avec beaucoup d’ironie un petit sketch sur le procès du tennis, qui serait devenu « un sport de vieux ».
Et son plaidoyer en deuxième partie de la vidéo mérite d’être vu :
🧑⚖️ Le tennis est un sport de vieux ?— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) September 10, 2026
🗣️ @BenoitMaylin fait le point ! pic.twitter.com/maJqn1APp9
« Le jour où les tournois du Grand Chelem ne se joueront plus au meilleur des cinq sets, le tennis sera mort. On a déjà modifié la règle du tie‐break au cinquième set. On l’a aussi déjà tué avec la Coupe Davis. En fait, ce sont ces gens‐là, Monsieur Abdo (directeur de l’Open d’Australie) et autres dirigeants qu’on devrait juger pour tentative de meurtre avec préméditation sur les matchs de légende. Ces matchs qui transforment le sport en épopée, qui façonnent notre mémoire collective et qui habillent de grandeur nos souvenirs. Oser vouloir arrêter les matchs en cinq sets, ne serait‐ce même que le penser – parce que les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas capables de le supporter – est un crime contre l’intelligence de l’humanité. Et si ça ne vous plaît pas, vous n’avez qu’à aller jouer au padel. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 17:56