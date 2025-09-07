Sur le réseau social X, le journaliste Benoît Maylin a expliqué ne pas avoir été emballé par la finale dames de l’US Open, remportée par Aryna Sabalenka face à Amanda Anisimova.
« Bravo à Sabalenka d’avoir contrôlé sa nervosité pour conserver son titre à l’US Open. Mais cette finale de hourra tennis ne restera pas dans les annales. Avec une Anisimova qui donne l’équivalent de 7 jeux avec ses 29 fautes. Aucune construction, que des frappes de mules. Pauvre », a lâché le chroniqueur de l’émission « Sans Filet ».
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 11:12