Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin a expliqué ne pas avoir été emballé par la finale dames de l’US Open, remportée par Aryna Sabalenka face à Amanda Anisimova.

Bravo à Sabalenka d’avoir contrôlé sa nervo­sité pour conserver son titre à l’US Open.

Mais cette finale de hourra tennis ne restera pas dans les annales.

Avec une Anisimova qui donne l’équivalent de 7 jeux avec ses 29 fautes.

Aucune construc­tion, que des frappes de mules.

Pauvre. pic.twitter.com/TUUPLnbgyc — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) September 6, 2025

