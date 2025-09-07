AccueilUS Open"Cette finale de hourra tennis entre Sabalenka et Anisimova ne restera pas...
US Open

« Cette finale de hourra tennis entre Sabalenka et Anisimova ne restera pas dans les annales. Aucune construc­tion, que des frappes de mules. Pauvre… », lâche Benoît Maylin

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

4635

Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin a expliqué ne pas avoir été emballé par la finale dames de l’US Open, remportée par Aryna Sabalenka face à Amanda Anisimova. 

« Bravo à Sabalenka d’avoir contrôlé sa nervo­sité pour conserver son titre à l’US Open. Mais cette finale de hourra tennis ne restera pas dans les annales. Avec une Anisimova qui donne l’équivalent de 7 jeux avec ses 29 fautes. Aucune construc­tion, que des frappes de mules. Pauvre », a lâché le chro­ni­queur de l’émis­sion « Sans Filet ». 

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 11:12

