Accueil US Open

Champion à Flushing Meadows, Zverev se lâche complètement

Par
Jean Muller
-
98

Sur le circuit, Alexander Zverev est dépeint par ses pairs comme l’un des plus studieux du circuit. Il n’était pas rare de le voir après les matchs, enchaîner avec des séances supplé­men­taires de prac­tice. Après son sacre à l’US Open, le numéro deux mondial a fait une petite entorse à son train de vie, et s’est accordé un moment de décompression.

Le désor­mais double cham­pion en Grand Chelem a été aperçu au Tao Downtown, célèbre night­club de New York.

Une façon de célé­brer son titre en Majeur qui n’est pas sans rappeler Carlos Alcaraz, habitué à se rendre à Ibiza après ses triomphes à Roland‐Garros.

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 09:55

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥