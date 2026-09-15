Sur le circuit, Alexander Zverev est dépeint par ses pairs comme l’un des plus studieux du circuit. Il n’était pas rare de le voir après les matchs, enchaîner avec des séances supplémentaires de practice. Après son sacre à l’US Open, le numéro deux mondial a fait une petite entorse à son train de vie, et s’est accordé un moment de décompression.
Le désormais double champion en Grand Chelem a été aperçu au Tao Downtown, célèbre nightclub de New York.
Une façon de célébrer son titre en Majeur qui n’est pas sans rappeler Carlos Alcaraz, habitué à se rendre à Ibiza après ses triomphes à Roland‐Garros.
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 09:55