Chanda Rubin, ancienne joueuse professionnelle, affirme au micro de Sky Sports que sa compatriote américaine Serena Williams peut remporter un 24e titre du Grand Chelem et ainsi égaler le record de Margaret Court (24). « Elle peut gagner l’US Open et je pense que cette période de congé, le fait de pouvoir passer du temps avec sa famille et sa fille et de ne pas avoir à attendre la prochaine édition du tournoi vont l’aider. »

Le dernier succès de Serena en Grand Chelem remonte au début de l’année 2017, lorsqu’elle a remporté l’Open d’Australie en finale face à sa sœur Venus. Depuis, l’Américaine a perdu quatre finales de Grand Chelem, deux à Wimbledon et deux à l’US Open.